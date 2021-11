Il presidente dell'Iss mette in guardia

ROMA – “C’è un incremento dei casi di Covid-19 sotto i 12 anni ed in particolare nella fascia di età tra 6 e 11 anni, mentre tra i 12 e 19 anni c’è una crescita più contenuta dei casi e questo è dovuto anche al numero di vaccinazioni che in questa fascia di popolazione sono state eseguite”. Lo ha affermato in un videomessaggio il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale.

In generale, ha spiegato Brusaferro, “le fasce di età che alimentano l’aumento della circolazione del virus in questa settimana sono le fasce d’età più giovani. Colpisce molto le fasce d’età 30-39 anni e 40-49 rispetto alla 20-29 perché queste hanno una copertura vaccinale più limitata”. L’età mediana di chi contrae l’infezione, ha aggiunto, si attesta intorno ai 42 anni, quella del ricovero in terapia intensiva a 68 anni e l’età di chi decede rimane costantemente sopra gli 80 anni.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI