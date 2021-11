Covid, screening nei comuni con più positivi: ecco dove

CATANIA – Uno screening sulla popolazione di alcuni comuni della provincia di Catania particolarmente interessati dai contagi e’ stato organizzato a partire da domenica prossima, di concerto con l’assessorato della Salute, dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid di Catania in seguito ad un aumento dei casi di positivita’. A renderlo noto la stessa struttura commissariale. I primi tre comuni sono Belpasso, Milo e Castel di Iudica, dove sara’ possibile sottoporsi ad un test rapido gratuito che verra’ eseguito in drive-in dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.



A Castel Di Iudica l’area tamponi rimarra’ aperta fino alle 17. I punti individuati dalle rispettive amministrazioni comunali, che si avvarranno della collaborazione delle associazioni di volontariato e della Protezione Civile, sono il campo sportivo di Belpasso, la piazza del Municipio di Milo, l’area mercatale di via Garibaldi di Castel di Iudica. Lo screening ha esclusivamente valore epidemiologico e non dara’ luogo per gli utenti all’emanazione di Green pass.



