Figliuolo: “Picco per la terza dose tra dicembre e febbraio”

“Ieri abbiamo superato le 110mila terze dosi effettuate. Il picco quotidiano di terze dosi di vaccino somministrate che ci aspettiamo, lo avremo tra dicembre e febbraio“. A dichiararlo è il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, durante la conferenza stampa settimanale a Palazzo Chigi.

“In molte regioni sono stati razionalizzati gli hub, ma questa è una scelta condivisa con noi: non avremo più i picchi della vecchia stagione, non arriveremo mai sopra le 350mila somministrazioni al giorno di picco massimo. Per il 2022 abbiamo già opzionato dosi tali per cui siamo i grado di effettuare la terza dose a tutti quelli che hanno completato qualsiasi tipo di ciclo vaccinale, quindi anche ad alte cifre. Di quelle dosi una quota parte sarà messa a disposizione dei Covax”, ha detto Francesco Figliuolo.

“Siamo in grado di assicurare a tutti i cittadini le dosi che devono essere somministrate. Per il 2022 abbiamo già opzionato dosi tali per cui siamo i grado di effettuare la terza dose a tutti quelli che hanno completato qualsiasi tipo di ciclo vaccinale, quindi anche ad alte cifre. Di quelle dosi ce n’è una quota parte che sarà messa a disposizione dei Covax”. ha precisato Figliuolo, aggiungendo che “Siamo in grado di assicurare a tutti i cittadini le dosi che devono essere somministrate”.



