Fly Marsala-Nigithor, Adornetto: “Altra gara difficile”

MARSALA – Quarto appuntamento, secondo casalingo, per la GesanCom Fly Volley Marsala che nel primo sabato novembrino di questa nuova stagione pallavolistica del campionato di B2 di Volley femminile girone P, affronterà, al PalaBellina, la Nigithor di Santo Stefano di Camastra. Il Team messinese di Coach Maurilio Anfuso, reduce dalla prima sconfitta contro le palermitane del Caffè Trinca, dopo due convincenti vittorie, proverà a fare lo sgambetto alle libellule biancoazzurre del Presidente Maurizio Falco al fine di riportarsi nell’unico piano alto che conta della classifica.

Scirè e compagne, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di abbandonarne la vetta e, forti di una settimana di intensa preparazione sia fisica che mentale, hanno tenuta alta la concentrazione coscienti che qualsiasi punto conquistato sarà di vitale importanza per il raggiungimento dell’obiettivo finale. La squadra ha lavorato alacremente sotto lo sguardo attento di Coach Marco Adornetto sia in palestra che in campo con l’organico quasi al completo per l’acutizzarsi, in partita domenica scorsa, di un infortunio a Gaia De Marco.

“Sabato ci aspetta un’altra partita difficile, contro la forte Nigithor che viene da una grande partita con Palermo – dichiara Marco Adornetto – le nostre avversarie hanno un rooster completo e con elementi di assoluto valore per la categoria, dobbiamo essere bravi a sviluppare il nostro gioco cercando di far valere il fattore campo, ma soprattutto giocare con la determinazione che abbiamo sempre messo in campo sino ad adesso”.

Sarà possibile seguire la diretta video della partita sulla pagina facebook della Fly Volley Marsala sabato 6 Novembre a partire dalle ore 18:00 con la cronaca di Oreste Pino Ottoveggio ed il commento del Direttore Tecnico della Fly Volley Gaspare Viselli.



