Inaugurazione della sede catanese del Movimento 5 Stelle

CATANIA – Sarà inaugurata domani, sabato 6 novembre, alle ore 18,30, la sede di Catania del Movimento 5 Stelle, in via Eleonora D’Angiò n. 4. Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte i portavoce del M5S a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo. I nuovi locali saranno il punto di riferimento naturale per le attività del Movimento e per il confronto con i sostenitori e con tutti i cittadini di Catania e provincia.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI