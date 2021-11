L’impero dei Paratore, i pentiti: “Socio occulto di Zuccaro”

CATANIA – Questa volta passa nelle mani dello Stato quasi la totalità dell’impero creato da Nino Paratore e dal figlio Carmelo. Dal lido catanese al colosso dei rifiuti Cisma. I due imprenditori, già al centro della maxi inchiesta della Dda Piramidi, sono considerati la mano economica del boss Maurizio Zuccaro, pezzo grosso della famiglia Santapaola-Ercolano (cognato di Enzo Santapaola, figlio di Turi) e del figlio Rosario (“longa manus del padre”). Anche il capomafia è coinvolto nel provvedimento emesso dal Tribunale, ma solo come misura di prevenzione personale.

La scalata criminale del boss

Nel decreto di sequestro è descritto il pesante curriculum criminale dell’uomo d’onore fatto di sentenze ormai definitive per gli omicidi di Salvatore Vittorio, Vito Bonanno e Gino Ilardo. Il boss, detenuto in regime di alta sicurezza, inoltre è stato coinvolto qualche anno fa nell’inchiesta Zeta che ha neutralizzato il potere degli Zuccaro nella loro roccaforte militare, a San Cocimo (zona di piazza Machiavelli, a Catania). Una sfilza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno “cristallizzato” la scalata criminale di Maurizio Zuccaro. E i giudici della Prevenzione li hanno citati nella ricostruzione del profilo del “proposto”.

Il legame tra Zuccaro e i Paratore

Ma i pentiti hanno soprattutto evocato gli interessi “imprenditoriali” del colonnello di Cosa nostra, partendo dai rifiuti fino alla cooperativa che si occupa di pulizie negli ospedali. Eugenio Sturiale, in particolare, poi ha aperto il filone stabilimenti balneari. “Zuccaro” sarebbe “il proprietario occulto dei beni intestati ad Antonino Paratore – scrive la magistratura – quali il Lido le Piramidi”. Ma ci sono anche altri collaboratori che spiegano il rapporto viscerale tra il capomafia e gli imprenditori. “Tutti sapevano che Paratore era legato allo Zuccaro”, ha detto Giuseppe Mirabile. Ma è Santo La Causa, ex reggente di Cosa nostra, a fornire ampi dettagli su questo “rapporto”. I magistrati hanno riassunto alcuni verbali del pentito: “Antonino Paratore si sarebbe aggiudicato un appalto di pulizia presso l’ospedale Vittorio Emanuele di Catania e che era in rapporti di affari e di amicizia con Maurizio Zuccaro in quanto aveva fatto da padrino al figlio di quest’ultimo. Successivamente Paratore aveva diversificato i propri affari entrando nel giro dei rifiuti”. Emblematica la frase: “Ogni attività che apre (Paratore) la fa in società con Maurizio Zuccaro”. L’ex reggente avrebbe addirittura partecipato ad un incontro “finalizzato a chiarire quale fosse la destinazione della quota da versare da parte del Paratore per la gestione della discarica di Lentini”.

Le indagini della Dia

La Dia ha svolto una serie di attività – alcune già inserite nei faldoni delle inchieste Piramidi e Zeta – a riscontro delle parole dei pentiti. Oltre alla relazione dettagliatissima del Gico sugli affari dei Paratore in odor di mafia, sono state effettuate analisi documentali sulle imprese relative alla ditta che si occupava dei servizi di pulizia negli ospedali. Ma poi ci sono anche intercettazioni dei colloqui in carcere e delle telefonate del figlio del boss Saro dalle quali emerge “la familiarità” tra Zuccaro e Paratore (chiamato zio Nino, ndr).

L’apparato probatorio presentato dalla procura e dalla Dia per i giudici di prevenzione hanno fatto emergere che “Zuccaro ha consentito a Paratore di rendersi aggiudicatario di appalti nel settore delle pulizie negli ospedali”, ma non si è fermato a questo ma “ha seguito l’intera escalation economico-imprenditoriale della famiglia Paratore”.

Per il Tribunale infatti “la nascita e l’evoluzione delle aziende Paratore non appare finanziata con canali ufficiali di finanziamento e vi sono gravi indizi per ritenere che le stesse siano state finanziate con denaro di provenienza illecita profitto delle attività criminose poste in essere da Maurizio Zuccaro fino all’anno 2010. Così facendo Nino e Carmelo Paratore potevano accedere a linee di credito di provenienza illecita senza sostenere i relativi costi, sbaragliando così, di fatto, gli imprenditori concorrenti”.

La figura dell’impresa mafiosa

Un capitolo del decreto è concentrato sulla figura dell’ “impresa mafiosa”. “Il vantaggio che le attività nel settore dei rifiuti gestite da Paratore avrebbero tratto dalla vicinanza allo Zuccaro è quello di aver goduto della protezione di quest’ultimo nella gestione degli affari, di avergli consentito di non versare la quota di spettanza all’organizzazione Santapaola, almeno fino alla morte di Angelo Santapaola”. Dall’altro lato Zuccaro avrebbe avuto il vantaggio di “rimettere nel circuito della legalità un’enorme quantità di disponibilità finanziarie” del clan. Insomma per i giudici si sarebbe realizzata “una sorta di cointeressenza di interessi dell’organizzazione mafiosa a riciclare denaro e dell’imprenditore a perseguire i propri programmi imprenditoriali avvalendosi dell’appoggio della consorteria criminosa per la conclusione dei proprio affari”. Va precisato però che la pericolosità sociale dei Paratore secondo la magistratura si ferma al 2010.

La prima udienza nel 2022

L’impero da 100 milioni di euro è stato affidato (per continuità) a Francesco Carpinato, già nominato dal gip nell’inchiesta Piramidi, e a Salvatore Belfiore.

Il provvedimento emesso dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione (collegio composto dalla presidente Maria Pia Urso, dalla giudice Daniela Monaco Crea e dal giudice relatore estensore Anna Scirè) – nasce da una richiesta della procura (precisamente dal pm Fabio Regolo che si occupa del settore delle misure di prevenzione, ndr) a seguito di una lunga indagine patrimoniale svolta dalla Dia di Catania. La prima udienza per “la trattazione del procedimento” è stata fissata per il 23 febbraio 2022.

Nelle 116 pagine del decreto sono analizzate le indagini patrimoniali che per alcuni versi si intrecciano a fatti cruciali degli assetti della famiglia Santapaola-Ercolano. Non a caso il capo centro Mosca ha detto: “Questa è un’inchiesta che abbraccia 40 anni di storia di Cosa nostra”.



