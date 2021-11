Locatelli: Aifa attiva per acquisire il farmaco anti Covid per via orale

ROMA – “L’Aifa si è già attivata per acquisire una quantità adeguata del farmaco antivirale orale per il Covid-19 molnupiravir, autorizzato in Gran Bretagna. Ciò al fine che anche l’Italia possa avere a disposizione anche questa arma”. Lo ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli in conferenza stampa.

A fronte della disponibilità dichiarata dell’Agenzia europea dei medicinali Ema a “supportare eventuali acquisizioni del farmaco molnupiravir, vi è tuttavia – ha spiegato Locatelli – un ritardo in quella che sarà l’approvazione a livello centrale dell’ Ema”.

L’Agenzia italiana del farmaco, ha concluso, “ha già avviato un dialogo per avere dalla ditta produttrice tutto il dossier per consentire di ottenere quelle acquisizioni di dosi in maniera tale da rendere disponibile questo strumento terapeutico”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI