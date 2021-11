Sicilia lavoro, 6 posti in Croce Rossa: bando urgente in scadenza

Si comunica che è stato indetto il SECONDO AVVISO per la copertura dei posti vacanti all’interno dei progetti KRONOS, educAZIONE, HELP e inAZIONE. A tutti i candidati idonei non selezionati dei predetti progetti è stata inviata una e-mail con l’elenco dei posti vacanti residui con l’invito ad esprimere la propria disponibilità a trasferirsi in altra sede/progetto e le preferenze di sede entro il prossimo 09 novembre 2021.

Come partecipare

L’Avviso, come previsto dal Dipartimento, apre la possibilità di assegnare i posti vacanti anche mediante l’avvio di giovani IDONEI NON SELEZIONATI che hanno partecipato alle procedure di selezione di altri progetti avviati da altri enti di servizio civile all’interno del Bando GARANZIA GIOVANI del 21.12.2021. L’assegnazione dei posti avverrà nel rispetto dei criteri del Dipartimento già indicati all’interno dell’Avviso. L’AVVISO è stato pubblicato sul sito www.svime.org

