Si svolgerà domani la nona edizione de “A Scacciata per scacciare il cancro”, promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione Provinciale Catania e delegazione di Belpasso, patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Belpasso e dalla Pro Loco, che ha come obiettivo la raccolta di fondi in sostegno delle attività della Lilt.

L’evento, che si terrà nel Giardino “Martoglio” e che verrà condotto da Anna Giarratana, come sempre vedrà alternarsi momenti di spettacolo e interventi su salute e prevenzione. Con un piccolo contributo si potrà degustare la scacciata siciliana e una scodella di zuppa di ceci. Il cartellone prevede: “Mercatino di hobbistica”, esibizione dimostrativa di “Nordic Walking”, gli spettacoli dell’attore comico Carmelo Caccamo e del gruppo musicale “Epoca Band”.



