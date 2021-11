Aci Castello, crescono i contagi: “Positivi raddoppiati in 10 giorni”

ACI CASTELLO (CT) – Preoccupato il sindaco di Aci Castello per la crescita dei contagi nella cittadina marinara. “Informiamo che ad oggi ci sono 52 cittadini castellesi risultati positivi al covid, di cui 4 ospedalizzati”.

“Il numero dei positivi negli ultimi 10 giorni è quasi raddoppiato, così come quello degli ospedalizzati. In considerazione di questo il Sindaco Carmelo Scandurra invita i cittadini ad adottare le misure anti-covid, non abbassare la guardia e, per chi non lo avesse già fatto, provvedere alla vaccinazione per salvaguardare la propria vita, oltre che per il bene della comunità”, si legge in una nota.

“I dati sulla vaccinazione continuano fortunatamente ad essere in aumento, ad oggi i cittadini castellesi vaccinati con almeno una dose sono il 75,38%, quelli con doppia dose sono il 71,99%”.

Tutti le informazioni per le vaccinazioni: Ricordiamo che il centro vaccinale di Villa Fortuna (Acitrezza) resterà aperto ino a venerdì 19 novembre (compreso). I giorni e gli orari saranno i seguenti: Lunedì/ Mercoledì/Venerdì; dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per prenotare i vaccini telefonare allo 0950923572 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.



