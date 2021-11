Alma Patti riprende il campionato dalla trasferta di Valdarno

PATTI (ME) – L’Alma Basket Patti del presidente Attilio Scarcella torna in campo per la 5^ giornata di campionato, in trasferta, al PalaGalli per affrontare Bruschi Basket San Giovanni Valdarno.

Classifica alla mano, e non solo, la trasferta toscana delle pattese appare proibitiva, ma la squadra ha lavorato bene, con intensità e rispettando la tabella di marcia ed è pronta a partire domani direzione Pisa. Da Pisa le ragazze di coach Buzzanca e dell’assistant coach Perseu riposeranno in albergo per spostarsi nel pomeriggio a Valdarno, giocare e ripartire domenica al mattino presto.

Dirigeranno l’incontro gli arbitri Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (Na) e Federica Servillo di Termoli (Cb), palla a due alle ore 21. L’Alma scenderà in campo al completo, al netto delle due rotazioni assenti dopo l’addio al basket di Alice Mandelli e la rescissione dell’accordo con la greca Gerostergiou.



