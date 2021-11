Campobasso-Catania 4-4, pareggio a suon di gol

Festival del gol tra Catania e Campobasso in un match caratterizzato dalle prodezze del bomber rossazzurro, Luca Moro, autore di una tripletta che conferma le qualità di questo giovane attaccante, in prestito dal Padova, che ai piedi dell’Etna è letteralmente esploso, ponendosi all’attenzione del calcio maggiore anche oltre le italiche frontiere. Su un campo inzuppato dalla pioggia e scivoloso al punto da comprometterel’equilibrio, i rossazzurri pigiano subito sull’acceleratore sbloccando il risultato con una zampata di Rosaia che non lascia scampo al portiere avversario. La reazione del Campobasso non si fa attendere e culmina col pareggio firmato dall’ex Emmausso direttamente dal dischetto. La formazione allenata da Baldini accusa il colpo ed i molisani ne approfittano per portarsi in vantaggio con un altro ex, Rossetti che sigla il momentaneo 2-1 per i padroni di casa. La situazione si complica ulteriormente per gli ospiti poco dopo la mezzora quando Candellori approfitta del “solito”errore della difesa avversaria e batte Sala per la terza volta. A questo punto il Catania cambia marcia e prima dell’intervallo riesce ad accorciare le distanze con Moro che trasforma un penalty. Fuochi d’artificio ulteriori nella ripresa con il centravanti del Catania assoluto protagonista del match. Il numero 24, infatti, trasforma un altro calcio di rigore a metà tempo e poi capovolge addirittura il risultato con l’ennesima prodezza: tripletta per lui e risultato che sembra essere in ghiaccio per Russini e compagni. Ma l’insidia è dietro l’angolo e si materializza con la beffarda espulsione di Zanchi e l’infortunio a Calapai che contribuiscono a dare nuovo smalto al Campobasso con i rossoblu abili a riagguantare il definitivo pareggio che finisce forse per scontentare tutti. Al termine dei cinque minuti di recupero, si chiude sul 4-4 una gara fortemente condizionata dalle pesanti condizioni del terreno di gioco e che il Catania avrebbe potuto far sua con un pizzico di attenzione in più. A preoccupare maggiormente in questo momento, tuttavia, è sempre la situazione societaria, visto che il Tribunale ha fissato per il prossimo 16 novembre l’udienza prefallimentare del club matricola 11700 ! Prima di allora, i rossazzurri affronteranno in casa la Vibonese (mercoledì sera, 10 novembre) ed il Foggia (domenica prossima, 14 novembre).

IL TABELLINO

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Magri, Dalmazzi, Vanzan (77° Pace); Ladu (58° Tenkorang), Bontà, Candellori; Liguori (77° Vitali), Rossetti, Di Francesco (13° Emmausso, 77° Parigi). A disposizione: Zamarion, Martino, Sbardella, Persia, Nacci, Giunta, De Biase. Allenatore: Mirko Cudini.



CATANIA (4-3-3): Sala, Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado (46° Provenzano), Greco (84° Albertini); Ceccarelli (46° Sipos), Moro (78° Moro), Russini (63° Russotto). A disposizione: Stancampiano, Ercolani, Pino, Cataldi, Izco, Biondi, Bianco. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia. Assistenti: Basile (Chieti) e Carpi Melchiorre (Orvieto). IV uomo: Liotta (Castellammare di Stabia).

Reti: 6° p.t Rosaia (CT); 19°p.t. Emmausso (CB) su rigore; 21°p.t. Rossetti (CB) su rigore; 33°p.t. Candellori (CB); 38°p.t. Moro (CT) su rigore; 23°s.t. Moro (CT) su rigore; 28°s.t Moro (CT); 41°s.t. Tenkorang (CB).

Ammoniti: Liguori, Dalmazzi, Rossetti, Raccichini, Magri, Bontà, Tenkorang (Campobasso); Sala, Rosaia, Maldonado, Sipos, Moro (Catania).

Espulsi: Zanchi (Catania).

LA CROCNACA

PRIMO TEMPO

6° Catania in vantaggio: Rosaia sfrutta l’imbeccata di Ceccarelli e firma l’1-0 per i rossazzurri!

13° nel Campobasso, l’infortunato Di Francesco lascia il posto ad Emmausso;

17° rigore per il Campobasso causato da un’uscita avventata di Sala: dagli 11 metri Emmausso firma 1-1!

21° Campobasso in vantaggio: topica della difesa rossazzurra e Rossetti batte Sala in uscita: 2-1 !

28° Moro viene anticipato da Raccichini in uscita;

31° pericolosa conclusione di Emmausso che esce di poco;

33° leggerezza di Monteagudo che si fa soffiare il pallone da Emmausso… lesto a servire Candellori che triplica per i molisani: 3-1;

36° il Catania accorcia le distanze dagli undici metri, ancora con Moro: 3-2!

39° pericolosa punizione di Candellori che sfiora il bersaglio;

SECONDO TEMPO

5° prima Sipos e poi Moro mancano la deviazione sottoporta;

13° Raccichini sventa una pericolosa azione rossazzurra;

16° tiro alto di Rossetti;

23° altro penalty concesso al Catania causato dal tocco di mano di un difensore molisano: Morotrasforma agguantando il 3-3!

28° Catania in vantaggio: il neoentrato Russotto serve Moro che sbatte in rete il pallone del 3-4!

31° espulso Zanchi per un fallaccio su Rossetti: Catania in 10 uomini !

35° Sala è bravo a smanacciare un cross insidioso;

37° Russotto impegna Raccichini in una complicata deviazione in corner;

41° pareggio del Campobasso realizzato da Tenkorang sull’assist di Rossetti: 4-4 !

Finisce con un rocambolesco pareggio e le recriminazioni rossazzurre!



