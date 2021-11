Catania, tre gare da vincere: SIGI è giunta al bivio decisivo

CATANIA – Tre partite in poco più di una settimana per il Catania che potrebbe assestare la sua posizione in classifica in vista delle inevitabili penalizzazioni che saranno comminate al club rossazzurro per il mancato pagamento degli emolumenti ai suoi tesserati. Un “assestamento” che, se arrivasse con la conquista di importanti risultati sul campo, difficilmente sembra possa coincidere con quanto sta avvenendo sotto il profilo societario.

La crisi economica, infatti, sembra giunta definitivamente al capolinea con l’ipotesi “fallimento” sempre più pressante. I tifosi sono col fiato sospeso, considerato anche che si era paventata pure l’ipotesi di giocare a porte chiuse le due imminenti gare casalinghe contro Vibonese (nel recupero di mercoledì) e Foggia (il 14 novembre) per la mancanza del servizio fornito dagli steward.

Una situazione, quella della travagliata gestione SIGI, che al momento propone un orizzonte denso di nubi assai minacciose. Baldini ed i suoi ragazzi, tuttavia, restano concentrati sul campo dopo aver dato prova di grande professionalità e ammirevole impegno nonostante l’inevitabile messa in mora della società. Sabato alle 15, i rossazzurri saranno di scena a Campobasso contro la neopromossa formazione molisana. Saranno nuovamente disponibili Calapai e Rosaia che hanno scontato il turno di squalifica e c’è grande attesa per la prova dell’attacco etneo considerata la fragorosa ascesa, a suon di gol, del bomber Moro ma anche del funambolico Russini… aspettando anche l’exploit di Ceccarelli.

Poi, il Catania giocherà due volte in casa nel giro di pochi giorni, recuperando mercoledi sera la gara contro la Vibonese (non disputata domenica scorsa per le avverse condizioni meteo previste) ed ospitando poi, domenica prossima al “Massimino”, il Foggia del redivivo “mago” Zeman!



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI