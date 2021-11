Sarebbe stato complice dell'uomo che ferì due fratelli in un distributore di benzina

PALERMO – Nuovo arresto per il tentato omicidio avvenuto a Cinisi la notte del 10 ottobre scorso. Scamparono alla morte i fratelli Roberto e Emanuel Bozzo, di 23 e 21 anni.

I carabinieri hanno arrestato un presunto complice del ragazzo che fece fuoco. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo su richiesta della Procura raggiunge Calogero Grispo, 22 anni.

È accusato di aver preso parte, insieme a Vincenzo Carlo Darrica, 19 anni, già in carcere, al duplice tentato omicidio avvenuto in Corso Umberto I, nei pressi di un distributore di carburanti. I reati contestati sono tentato omicidio aggravato e premeditato, detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione.

Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Chiara Capoluongo, il tentato omicidio è avvenuto dopo una rissa tra ragazze a Terrasini. Daricca, dopo aver ferito i fratelli, avrebbe pure sparato due colpi contro la loro abitazione, si sarebbe sbarazzato dell’arma gettandola lungo la statale 113.

Dopo essersi rifugiato in un’abitazione dello Zen Daricca aveva deciso di costituirsi accompagnato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Maurilio Panci. La sparatoria è stata ripresa dalle telecamere della stazione Q8 di corso Umberto, a Cinisi, ma è stato proprio il ragazzo che si trova in prognosi riservata, prima dell’intervento chirurgico, a riconoscere il suo aggressore in una foto che gli hanno mostrato i carabinieri. Dalle immagini della videosorveglianza si vedrebbe chiaramente che Darrica scende dalla sua Fiat 600 dal lato passeggero: a guidare era qualcuno altro.

“Volevo solo spaventarli. Non volevo ucciderli. Ma uno dei due fratelli ha dato un pugno alla mia fidanzata”, disse Daricca.



