In uno stato della Germania pronti a decisioni estreme

Sono parole destinate a creare polemiche, non solo nella Germania che affronta la quarta ondata di contagi Covid. Il governatore della Turingia, stato della Germania Centro-orientale, Bodo Ramelow ha minacciato di non curare più i non vaccinati negli ospedali qualora dovesse ancora salire la pressione nelle strutture sanitarie.

Dunque i pazienti potrebbero essere trasferiti negli stadi federali vicini. “A tutti saranno garantite le cure”, ha specificato, ma i non vaccinati “non le riceveranno più negli ospedali della Turingia”.

Si tratta di una questione numerica. “Io non posso più garantire che chi deve essere ricoverato potrà darlo nella sua regione, questo non posso più garantirlo”, ha detto Ramelow.

La situazione dei contagi preoccupa in tutto il paese. “La quarta ondata ha molto accelerato e colpisce con grande irruenza. Davanti a noi abbiamo settimane difficili”, ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn.

La Sassonia sarà invece il primo Land tedesco a limitare, da lunedì prossimo, l’accesso a ristoranti, bar ed eventi culturali solo agli immunizzati, a chi cioè è vaccinato o guarito dal Covid, escludendo la possibilità del tampone come lasciapassare.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI