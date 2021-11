Covid, aumento dei casi tra i sanitari

I casi di covid in aumento tra gli operatori sanitari, come nel resto della popolazione, sono in aumento. Nell’ultima settimana, si legge nel documento esteso sull’andamento dell’epidemia pubblicato dall’Istituto superiore di sanità, si osserva un aumento sia del numero di casi diagnosticati tra gli operatori sanitari (641 contro 537 della settimana precedente) che nella popolazione generale; la percentuale di operatori sanitari rispetto al resto della popolazione rimane stabile al 3,6%.



