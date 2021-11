Covid, lockdown per i ‘No vax’: posti al chiuso vietati

L’Europa stringe la morsa intorno ai no vax. In Austria da lunedì scatterà il primo lockdown per chi non è immunizzato, che non solo non potrà recarsi in alcun posto pubblico al chiuso, ma neanche utilizzare gli impianti sciistici, mentre i contagi raggiungono i diecimila in 24 ore.

Le terapie intensive non hanno ancora raggiunto la soglia del pericolo, ma preoccupa il quasi record di 9.388 contagi in un giorno e il governo gioca d’anticipo. Le restrizioni dureranno 4 settimane.

“Nessuno intende dividere la società, ma è nostra responsabilità proteggere le persone”, ha dichiarato il cancelliere Alexander Schallenberg. Che ah aggiunto: “La situazione è eccezionale, l’occupazione delle terapie intensive sta aumentando molto più velocemente del previsto”.

La Germania, con 37.120 contagi giornalieri ieri, annuncia la terza dose per tutti. Con gli ospedali sotto pressione, il presidente della Turingia minaccia di non curare chi rifiuta di vaccinarsi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI