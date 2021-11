FC Leonzio, arriva il difensore Rosario Aleo

Continua a rinforzare il proprio roster la FC Leonzio. In bianconero arriva il difensore Rosario Aleo.

Il giocatore 24enne, che ha cominciato la propria stagione con l’Aci Sant’Antonio, ha già alle spalle diverse esperienze, tra Serie D e campionato di Eccellenza, con le maglie di Acireale, AciCatena, Città di Sant’Agata e Atletico Catania, prima delle ultime apparizioni con il sodalizio santantonese.



Abile in marcatura e saltatore pericoloso nell’area avversaria (già in rete quest’anno), Aleo commenta così la scelta di legarsi alla compagine leontina: “Mi hanno colpito molto la serietà e la professionalità del club. A Lentini si respira calcio. Inoltre è stato importante poter ritrovare mister Marco Coppa, con il quale ho già avuto il piacere di lavorare la scorsa stagione. Arrivo in una rosa dove la concorrenza è agguerrita. So di dovermi giocare il posto, ma la cosa non mi spaventa. Anzi, mi piace mettermi in gioco. Sono sicuro che questa squadra possa far bene e lottare per raggiungere la vetta”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI