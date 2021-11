Fidelis Andria-Palermo: la probabile formazione rosanero

PALERMO – Palermo alla ricerca della continuità. I rosanero non voglio interrompere la loro striscia positiva nelle ultime tre gare di campionato, dove la compagine guidata da Filippi ha raccolto ben 7 punti, frutto di due vittorie e un pari, quest’ultimo arrivato al Barbera domenica scorsa contro l’Avellino. Contro la Fidelis Andria, domani alle 14.30 allo stadio degli Ulivi non sarà una passeggiata, perché De Rose e compagni in trasferta non hanno avuto un cammino certamente brillante.

Filippi recupera pedine importanti del calibro di Perrotta e Marconi, col secondo che quasi certamente partirà dalla panchina visti i pochi alimenti sostenuti con il gruppo; ma perde Doda per squalifica, col terzino albanese che ha rimediato un rosso nel match contro gli irpini. Il tecnico rosanero sembra intenzionato a tornare al passato con la difesa a tre, un centrocampo a quattro e un’unica punta supportata da due fantasisti.

Tra i pali ci sarà Pelagotti, dopo che in Coppa Italia (match perso dai rosanero col Catanzaro per 1-0) è sceso in campo il secondo Massolo; davanti all’estremo difensore rosanero linea a tre con Buttaro, Lancini e Perrotta. In mediana qualche dubbio per Filippi, sulle corsi dovrebbero agire Valente e Giron, con Almici pronto eventualmente a subentrare, mentre al centro De Rose e Luperini sembrano esser in vantaggio rispetto a Odjer e Dall’Oglio. In avanti il solo Brunori supportato da Silipo e Fella.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta; Valente, De Rose, Luperini, Giron; Silipo, Fella; Brunori.



