Giulia Lucenti, il vaccino e la morte a 16 anni: i dubbi

IMOLA – Continua a far discutere la morte di Giulia Lucenti, a 16 anni, esattamente 16 ore dopo la somministrazione del vaccino anti Covid Pfizer. Il caso è successo a Bastiglia, in provincia di Imola. I genitori hanno presentato un esposto in Procura per accertare se ci sia correlazione tra il decesso e la somministrazione del vaccino. E’ stata disposta l’autopsia e arrivano le prime risultanze. La sedicenne sognava di lavorare nel mondo della robotica e che ha lasciato sgomenta un’intera comunità.

“Dopo le notizie, trapelate ieri mattina dalla Procura – scrive il Resto del Carlino – relative al fatto che non vi sarebbe, al momento, alcuna correlazione tra la morte di Giulia Lucenti, la sedicenne di Bastiglia deceduta il 9 settembre scorso, e la seconda dose di vaccino Pzifer, inoculata sedici ore prima nel Punto vaccinale di Castelfranco Emilia, per il legale della famiglia, l’avvocato Pier Francesco Rossi “è prematuro trarre conclusioni. Si tratta – dichiara Rossi – di una prima risultanza macroscopica inviata alla Procura, ma l’impegno dei medici legali prosegue, non è concluso. E’ necessario attendere l’esito definitivo del riscontro diagnostico, previsto per i primi di gennaio“.

“Ad oggi, di fatto, non è stata individuata alcuna causa di morte – continua il Resto del Carlino – anche se per la Procura, che nei giorni scorsi ha acquisito i primi riscontri, si potrebbe già ipotizzare l’assenza di una correlazione tra il decesso della ragazzina e il vaccino”.

E’ stata la madre, giovedì poco prima delle 15 di un giorno di settembre, a trovare la figlia priva di sensi sul divano di casa. Inutili i soccorsi del 118, quando l’ambulanza è arrivata per la ragazzina, purtroppo, che soffriva dalla nascita di un “prolasso mitrale valvolare”, non c’era più nulla da fare. Ma i dubbi sono tutti sulla correlazione tra vaccino e decesso. Esiste una correlazione?



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI