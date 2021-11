Messina, il Rettore Cuzzocrea entra nella top 40 mondiale

MESSINA – Quantità, qualità e diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche sono i tre parametri matematici sui quali si basa il rapporto annuale della ‘Stanford University’ che indicizza il lavoro di ben 8,6 milioni di ricercatori di università e centri di ricerca di tutto il mondo. Di questi, circa 175 mila rientrano nella top 2 per cento, la fascia più alta nella quale si è classificato il Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea che, risulta 32esimo a livello mondiale e terzo in Italia. Un traguardo straordinario per il docente messinese e vicepresidente della Crui.

Il ranking del report inorgoglisce il lavoro dei ricercatori dell’ateneo dello Stretto; insieme a Cuzzocrea, infatti, L’Università di Messina, considerando solo i ricercatori che rientrano fra i primi 175 mila, vanta 30 ricercatori nella classifica che fa riferimento all’intera carriera (alcuni in pensione) e 56 ricercatori nella lista riferita al solo anno 2020. Cuzzocrea e il professore Gabriele Centi, inoltre, compaiono nel rapporto fra i primi 10 mila ricercatori a livello mondiale in relazione alla classificazione della carriera.

A ‘Livesicilia’, il rettore di Messina non nasconde l’emozione per un traguardo così prestigioso: “È una soddisfazione ancora più bella – dichiara – perché condivisa con altri colleghi. Ciò certifica la serietà del lavoro svolto in questi anni. L’assunzione nella nostra università di tanti ricercatori ha rivitalizzato questo settore e dato spazio a giovani talenti che sono il presente e il futuro alla professione didattica. È un successo di tutta la comunità accademica ed è un impegno preciso che ho assunto quando sono stato eletto. Insieme a tutta la governance stiamo lavorando per qualificare sempre di più la ricerca, la didattica e i servizi”, conclude Cuzzocrea.

Sui servizi, proprio qualche giorno fa l’Università di Messina ha perfezionato l’acquisto dell’ex edificio dell’hotel Riviera, un complesso centralissimo sul lungomare di Messina e di fronte gli imbarchi per Villa San Giovanni. Nascerà una moderna e funzionale casa dello studente e aree dedicate alla socialità dei ragazzi durante il loro percorso di studi.



