Meta Catania: partita perfetta e vittoria conto Manfredonia

CATANIA – Vince e convince la Meta Catania Bricocity che batte con un secco 8-3 Manfredonia e guadagna il terzo risultato utile consecutivo. Vittoria pesante e conquistata con merito e pazienza dinanzi al muro di Manfredonia. Vantaggio di Campoy su assist di Musumeci e raddoppio proprio del capitano oggi ancora incontenibile. Nella ripresa rossazzurri show con la doppietta di Campoy, quarta rete di Silvestri e cinquina di Tušar. Dovara metteva la museruola con parate importanti agli avanti in maglia blu, ma Manfredonia trovava la doppia con Well. Nel finale la legittima sentenza del capitano Musumeci al settimo sigillo in quattro gare e il super gol di Messina e il libero ancora di Tušar. Terzo risultato utile, sette punti ultime tre gare e adesso nuovo SkyMatch all’orizzonte contro Lido di Ostia.

Di seguito il tabellino

META CATANIA BRICOCITY-VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA 8-3 (2-0 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Dovara, Messina, Rossetti, Galan, Musumeci, Silvestri, Tusar, Campoy, Vaporaki, Baio, Matamoros, Marletta, Cruz, Tornatore. All. Lopez

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: Lupinella, Caputo, Well, Boaventura, Canabarro, Pesante, Cutrignelli, Raguso, Persec, Boutabouzi, Caruso, Crocco, Soloperto, Bartilotti. All. Monsignori

MARCATORI: 14’20” p.t. Campoy (ME), 18′ Musumeci (ME), 1’45” s.t. Campoy (ME), 4′ Silvestri (ME), 6’40” Tusar (ME), 8′ Well (MA), 10’30” Messina (ME), 12’30” Well (MA), 16’30” t.l. Musumeci (ME), 18′ Persec (MA). Tušar t.l.

AMMONITI: Boaventura (MA), Galan (ME), Boutabouzi (MA)

ESPULSI: al 12′ del s.t. Galan (ME) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Daniel Borgo (Schio), Fabiano Maragno (Bologna) CRONO: Tullio Graziano (Palermo)



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI