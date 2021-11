‘Non mi vaccino’, prete no vax contrae il covid

Il parroco adesso si trova in isolamento

Aveva annunciato pubblicamente di non volersi sottoporre al vaccino contro il Covid, ma alla fine è risultato positivo. Il protagonista della vicenda è un parroco di Partinico, in provincia di Palermo, reggente della chiesa di San Gioacchino.

Il religioso si era palesemente dichiarato no vax, ma adesso, tramite un tampone, ha scoperto di aver contratto il covid. Adesso il prete è in isolamento e sono scattate le procedure per tracciare i contatti recenti. Indubbiamente, tra questi ci saranno i fedeli che frequentano la chiesa.

Per precauzione, i fedeli sono stati sottoposti a tampone e all’interno della chiesa di San Gioacchino non verranno più celebrate funzioni religiose fino allo scampato pericolo.



