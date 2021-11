L’omicidio della notte di Halloween, fermato un siciliano

TORINO – Un siciliano finisce in carcere per l’omicidio commesso a Torino la notte dì Halloween. Si tratta di Luigi Oste, 62 anni, pregiudicato, originario di Piazza Armerina in provincia di Enna.

Ieri sera è stato fermato dagli investigatori della qquadra mobile per l’omicidio di Massimo Melis, il 52enne operatore della Croce Verde assassinato con un colpo di pistola mentre si trovava in macchina in via Gottardo, alla periferia della città.

Il presunto assassino conosceva Patrizia, l’ex fidanzata e amica di Melis, e dalla donna sarebbe stato respinto. Gli investigatori stanno lavorando per far luce su molti aspetti ancora da chiarire della vicenda. Oste, il cui arresto dev’essere ancora convalidato dal gip, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ad incastrarlo sarebbero stati l’esame dei tabulati telefonici e dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Massimo Melis era stato ucciso sotto casa della sua amica Patrizia, dopo averla accompagna fin nel pianerottolo di casa. Oste potrebbe averli pedinati in preda alla gelosia, quindi ha aperto lo sportello della macchina e ha fatto fuoco.



