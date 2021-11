Pall. Trapani, Childs: “Prima vittoria ci ha dato entusiasmo”

"Affronteremo la capolista, per noi è uno stimolo in più a far bene"

TRAPANI – Questa mattina la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani contro S.Bernardo-Cinelandia Park Cantù (PalaConad, ore 17.00), gara valida per la 6ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Ygor Biordi, Sekou Wiggs, Salvatore Basciano, Elijah Childs, Gabriele Romeo, Vincenzo Guaiana, Marco Mollura, Matteo Palermo, Giovanni Minore, Valerio Longo e Martin Kovachev.

Arbitri: PATTI SIMONE di MONTESILVANO (PE); BONOTTO FABIO di RAVENNA (RA); LUPELLI LORENZO di APRILIA (LT).

Questo il commento di Elijah Childs in vista del match di domenica: “La prima vittoria in trasferta ci ha dato grande entusiasmo e fiducia. Siamo consapevoli che affronteremo la capolista ma questo sarà per noi uno stimolo in più a far bene. Da parte mia mi sto adattando bene al campionato ma ho ancora tanto su cui lavorare. Siamo felici che torneremo a giocare davanti ai nostri tifosi che anche ad Orzinuovi ci hanno fatto sentire la loro vicinanza”.

Note: 6ª giornata di andata. Federico Massone, Celis Taflaj e Simone Tomasini saranno assenti, il primo a causa della frattura trasversale del metacarpo del IV dito della mano sinistra, il secondo per l’operazione chirurgica all’appendice ed il terzo a causa della frattura del soma vertebrale di D6.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DDT) martedì alle 20.30.



