Ricoverato d’urgenza al Cannizzaro il medico ragusano Luigi Rabito

È stato ricoverato al Cannizzaro di Catania per essere sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia Luigi Rabito, già primario di Anestesia dell’azienda ospedaliera di Ragusa e assessore alla salute della città iblea. Il trasferimento nel nosocomio è stato disposto dopo una prima visita nell’ospedale ragusano dove il camice bianco ha lavorato – salvando molte vite – per molti anni. Il medico ha accusato un malore questa mattina e la moglie ha immediatamente chiamato i soccorsi. La notizia si è diffusa immediatamente a Ragusa e sui social. Tanti i messaggi per una pronta guarigione di Luigi Rabito, diventato nel tempo uno dei punti di riferimento della medicina nella provincia ragusana.



