Rifiuti, Catania (quasi) ripulita: “Completiamo stanotte” FOTO

CATANIA – La città piano piano torna alla normalità. Piano piano stanno sparendo da Catania i cumuli di spazzatura che hanno letteralmente infestato interi quartieri catanese. Veri grattacieli di monnezza agli angoli delle strade. O anche in mezzo alla carreggiata, molte volte gli automobilisti hanno dovuto fare veri e propri slalom per evitare di colpire sacchi e cartoni puzzolenti.

Le foto di via Ota, via Lorenzo Bolano, via Ferro Fabiani angolo via Noto, piazza del Carmelo (dove si allestisce il mercato), largo Favara, via Teseo, via Balatelle, piazzale Ebe, mostrano le attività dei netturbini che dal cambio appalto stanno lavorando – su direttive del Comune – per ridare decoro a Catania. “Il cronoprogramma fin qui è stato rispettato. Completeremo la pulizia nel corso del turno di questa notte. Speriamo non ci siano imprevisti alla discarica della Sicula”, dice l’assessore all’Ecologia Fabio Cantarella. Incrociamo le dita.