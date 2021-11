Strage al festival musicale, 8 morti e 300 feriti

IN TEXAS

Durante l’esibizione del rapper Travis Scott in Texas



E’ stata una strage. Almeno otto persone sono morte e almeno 300 sono rimaste ferite ieri notte nel corso del festival musicale Astroworld Festival a Houston, nello Stato del Texas

Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, secondo quanto riportano i media statunitensi. Si è creata la calca. Gli organizzatori parlano di 50 mila che stavano partecipando al festival musicale. Durante l’esibizione del rapper Travis Scott, un’ondata di gente ha iniziato a spingere dal fondo verso il palco.

L’artista ha interrotto più volte l’esibizione per chiedere agli addetti alla sicurezza di aiutare le persone del pubblico. Si è creato il panico. La gente avrebbe iniziato a litigare, alcuni ragazzi sono rimasti schiacciati. Adesso si devono valutare le condizioni dei feriti, alcuni sono in ospedale in gravi condizioni. I numeri della strage potrebbero crescere.



