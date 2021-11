‘Contro Cuffaro nani senza meta e giudicanti da strapazzo’

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da Saverio Romano, leader di “Cantiere Popolare” e vicepresidente nazionale di “Noi con l’Italia” dopo la pubblicazione di un articolo in cui si racconta dello scontro tra Cuffaro e gli alleati di centrodestra. L’ex presidente della Regione ha annunciato sui social di avere appreso da fonti giornalistiche di non essere stato invitato al vertice del centrodestra previsto per lunedì.

“Cuffaro è esuberante”

“Cuffaro è esuberante! Lo è stato, lo è, lo sarà. È la sua natura: generoso senza limiti, accogliente, protagonista sempre, desideroso di vivere ogni istante della sua vita, anche quella che per i più sarebbe stata una tomba civile. Cuffaro eccede, Cuffaro ha commesso errori, Cuffaro deve capire… spesso la categoria politica contemporanea – non tutta sia chiaro – liquida così la difficoltà di guardarsi allo specchio e di rivedersi questuante, anelante di un bacio a due guance, rassicurato dal morbido esercizio di un potere che un tempo era un enorme mare dove ha nuotato ogni specie di pesce. A proposito: sembra che tra queste specie siano riusciti a sopravvivere meglio i polpi di acqua dolce, quelli che, nonostante l’acqua non sia salata, sopravvivono cambiando colore al mutare delle stagioni e sputando nero se anche altri provano a sguazzare in un laghetto ormai stagnante, una pozzanghera. Liquidano i conti con la loro piccola storia poiché avrebbero da farsi perdonare molti più errori di quanto Cuffaro non abbia strapagato per i suoi”.

“Protagonista della vita politica”

“Ma tralasciando questo aspetto, relegandolo alle congenite miserie umane, mi stupisco ( e non sono di primo pelo) nel vedere e sentire dei ‘nani senza meta’ in fila per uno, cercare il suo colpetto sulla spalla al buio per rafforzare le proprie ambizioni ed elaborare il criterio della ipocrisia come centrale nella vita politica. Piaccia o no, Cuffaro è protagonista della vita politica in Sicilia e ha deciso di voler esserci, e nessuno ha il diritto di negare l’evidenza così negando l’esistenza. Cuffaro è forte della sua incandidabilitò, è forte della sua ritrovata libertà, è forte della sua rinnovata passione politica. Chi lo desidera può contrastarlo, può sceglierlo come interlocutore, può fare un pezzo di strada con lui, nella chiarezza, in trasparenza ma, per favore, senza i giudizi dei giudicanti da strapazzo! Per parte mia sapete come la penso: con Totò abbiamo tanti amici in comune che in questi ultimi mesi si sono trovati a scegliere se profondere il loro impegno per “ Cantiere Popolare “ o per la” DC”. Siamo figli della stessa storia e spero ci ritroveremo, ma una cosa è certa: non ci rinnegheremo”.



