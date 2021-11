Bisceglie, scoppia una lite in discoteca: 26enne accoltellato

BISCEGLIE (BT) – Un 26enne è stato ferito all’alba durante una lite all’interno della discoteca Df, l’ex Divinae Follie di Bisceglie.

Il giovane, secondo le prime notizie, sarebbe stato colpito da alcune coltellate, forse sei, alla zona addominale e inguinale. È stato condotto in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani.

L’accoltellamento sarebbe stato l’epilogo di un diverbio, tra sconosciuti, per motivi in corso di accertamento, forse a seguito di uno spintone. È accaduto intorno alle 5. In quel momento nella discoteca c’erano più di 2 mila persone. Gli investigatori stanno acquisendo i video delle telecamere interne di videosorveglianza del locale e ascoltando possibili testimoni dell’accaduto.



