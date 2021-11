Brescia, picchiato dopo incidente stradale: 32enne grave

Una persona ancora non identificata ha selvaggiamente picchiato uno dei due conducenti

BRESCIA – Un bergamasco di 32 anni, dopo essere stato vittima di un brutale pestaggio a Cortefranca, nel Bresciano, vicino alla discoteca Number One, si trova in gravissime condizione all’ospedale Civile di Brescia

Il pestaggio è avvenuto dopo un frontale che ha coinvolto due automobili. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Iseo, l’impatto ha richiamato diverse persone che erano appena uscite dal locale e attorno alle due auto coinvolte si sono trovati almeno dieci giovani.

Per motivi che non sono ancora stati chiariti una persona ancora non identificata ha selvaggiamente picchiato uno dei due conducenti, il bergamasco.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI