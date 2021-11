Caltagirone, ubriaco ferisce due agenti di polizia: arrestato

CALTAGIRONE – Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato R.D., 24 anni, per i reati di minacce, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni. Nella serata di venerdì scorso, una volante e’ intervenuta in via Vittorio Emanuele perche’ un giovane stava impedendo le operazioni di soccorso del personale di un’autombulanza.

Il giovane, in evidente stato di ebrezza, alla vista dei poliziotti si e’ subito scagliato contro di loro minacciando e opponendo resistenza al tentativo degli agenti di farlo salire sull’auto di servizio. Durante in tragitto verso il commissariato il giovane, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha iniziato a compiere atti di autolesionismo, tanto da rendere necessario una sua visita presso il pronto soccorso, dove ha rifiutato ogni forma di assistenza.

Giunto in commissariato, il giovane ha ripreso a scagliarsi contro gli operatori i quali, con non poche difficolta’, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Durante l’aggressione, alcuni agenti hanno riportato lesioni per le quali sono state necessarie cure ospedaliere.



