Don Carlo Misilmeri torna al successo: Parmonval ko 3-1

PALERMO – Ventisette giorni dopo l’ultima volta la Don Carlo Misilmeri torna a vincere. Colpo esterno per i biancorossi di Sasà Utro che hanno vinto per 3-1 al “Franco Lo Monaco” di Mondello contro la Parmonval. Una partita maschia, dura e combattuta nel corso dei novanta minuti, indirizzata sui binari giusti nel quarto d’ora finale quando il Misilmeri ha ribaltato il momentaneo svantaggio, firmato dall’ex Serio.

Proprio Jack Serio apre le marcature al 14° minuto con un tiro dal limite dell’area che si insacca alle spalle di Zummo. Il primo turning point del match arriva a metà del primo tempo. Carioto, già ammonito, rimedia il secondo giallo: espulsione e Parmonval in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità, la squadra di Marco Aprile regge bene e il Misilmeri si fa vedere solo sul finale di primo tempo. Prima Tiscione, poi Nigro: su quest’ultimo si supera Ilardi. In un primo tempo extralarge (51 minuti di gioco), c’è spazio anche per il secondo rosso in casa Parmonval. Cincottà, già ammonito, rimedia la seconda sanzione per una reazione scomposta dopo un contatto tra lui e Pellegrino.

In 9 vs 11 la partita assume un copione chiaro: il Misilmeri fa la partita, la Parmonval si chiude dietro per cercare di blindare il risultato. Il muro degli azzurri viene abbattuto al 33° minuto della ripresa con Angelo D’Angelo che appostato sul secondo palo, di testa, batte Ilardi. Da lì a poco Mondino ribalta il risultato con il suo quarto gol stagionale. La Parmonval sfiora il pari con una punizione di Serio (si supera Zummo), ma il Misilmeri chiude i conti sul finale con l’ex Giorgio Stassi.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita dura – ammette Gaetano Tomasino, vice allenatore della Don Carlo Misilmeri – Preparando il match, mister Utro ha parlato della pericolosità dell’incontro. È stata una partita maschia e difficile. Merito alla Parmonval che ha fatto il suo. Riposiamoci in questi due giorni, poi da martedì torneremo a pensare partita dopo partita”.

Parmonval-Don Carlo Misilmeri 1-3

Marcatori: 14′ pt Serio, 33′ st D’Angelo, 37′ st Mondino, 49′ st Stassi

Parmonval: Ilardi, Fontana G. (41′ pt Corrao), Cincotta, Tarantino, Mancuso, Valenti (40′ st Marchese), Serio, Morello, Carioto, Rappa (9′ st La Mattina), Caronia B. A disp.: Cusimano, Calandra, Bragion, Abbagnato, Caronia D., Liberto. All.: Aprile.

Don Carlo Misilmeri: Zummo; Ferla (7′ st Di Peri), D’Angelo, Nigro, Pellegrino (26′ st Mendola); Tiscione, Cerniglia; Mondino (44′ st Mejri), Concialdi, Lucera (41′ st Giannilivigni); Stassi. A disp.: Ferrara, Siracusano, Cossentino, Fontana, Lombardo. All.: Utro.

Arbitro: Stefano Chillura di Agrigento

Ammoniti: Tarantino, Ferla, D’Angelo e Tiscione

Espulsi: 26′ pt Carioto (doppia ammonizione), 46′ pt Cincotta (doppia ammonizione)



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI