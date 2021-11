Fidelis Andria-Palermo 0-2: Almici raddoppia LIVE

Allo Stadio degli Ulivi si affrontano Fidelis Andria e Palermo in occasione della tredicesima giornata del girone C di Serie C. Il fanalino di coda della graduatoria del raggrupamento meridionale ospita la squadra siciliana guidata da Giacomo Filippi alla ricerca del secondo posto. Il tecnico originario di Partinico cambia ancora modulo e sceglie il 3-5-2: sulle corsie laterali agiranno Valente e Almici, Brunori e Fella sono gli attaccanti.

PRIMO TEMPO

Inizia la sfida tra i rosanero e il club pugliese, il primo pallone è affidato alla squadra ospite che indossa la maglia bianca; la squadra di mister Ginestra invece è in completo blu. Al 3′ c’è la prima occasione della gara per i padroni di casa, con Di Piazza che si inserisce bene tra i difensori siciliani e dal limite dell’area prova la conclusione. I minuti seguenti dell’incontro servono ad entrambe le compagini per studiarsi meglio, alla ricerca della via giusta per andare in rete. Il Palermo, intorno al 18′, prova ad attaccare per diversi istanti di fila senza però trovare l’occasione giusta per portarsi in vantaggio. Minuto 23, Tulli riceve la sfera sulla corsia mancina e dopo averla fermata si sposta verso il centro per provare la conclusione, Buttaro però ci mette la testa e manda il pallone in corner. Al 26′ il Palermo passa in vantaggio! Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Brunori riceve la sfera all’interno dell’area di rigore spalle alla porta e dopo aver superato due avversari calcia con il sinistro in diagonale battendo Dini! Cambia il parziale, rosanero avanti 1-0.

Al 33′ De Rose ruba palla a centrocampo e fa partire il contropiede per i rosanero: la sfera viene servita sui piedi di Fella sulla corsia di destra, il numero 23 la sposta sul piede mancino e prova la conclusione che è imprecisa, palla alta sopra la traversa. Al 39′ Valente spinge bene sulla sua corsia di competenza, il pallone arriva sui piedi di Almici, l’esterno opposto, che calcia al volo senza andare troppo lontano dal palo alla destra di Dini. Pochi secondi dopo, pericolo per il Palermo con Pelagotti che non blocca il pallone in uscita favorendo un avversario; Marconi poi spazza via lontano con le proteste di squadra e tifosi di casa che reclamano un calcio di rigore. Al 42′ Dall’Oglio tenta la conclusione dalla lunga distanza sfiorando la traversa. Tre minuti dopo, l’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi senza concedere minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa con il primo pallone giocato dai padroni di casa. La seonda parte dell’incontro prende il via con dei ritmi non altissimi, entrambe le squadre infatti cercano di giocare di più il pallone difendendo in maniera precisa e puntuale. Arriva alla conclusione non precisa Dall’Oglio, da fuori area, al minuto 58. Un minuto dopo arriva la prima sostituzione del match, Ginestra manda in campo Alberti al posto di Di Noia. Al 63′ il Palermo raddopia! Contropiede perfetto per i rosanero con Odjer che serve sulla sinistra Valente a tutta velocità, il numero 30 dei siciliani è lucido e serve dalla parte opposta Almici che deve solo appoggiare in gol! Cambia ancora il risultato che diventa 2-0 in favore della squadra di Filippi. La Fidelis Andria adesso cerca la motivazione per provare a riaprire la partita. Al 70′ i padroni di casa effettuano un’altra sostituzione, entra Bonavolontà ed esce Tulli.

Al 75′ arrivano le prime sostituzioni anche per Giacomo Filippi: lasciano il campo Fella e Almici che cedono il posto a Soleri e Lancini.

IL TABELLINO

F. ANDRIA: 99 Dini, 3 Carullo, 4 Venturini, 8 Bolognese, 9 Di Piazza, 10 Di Noia (dal 59′ Alberti), 14 De Marino, 20 Casoli (cap.), 23 Sabatino, 26 Tulli (dal 70′ Bonavolontà), 93 Zampano. A disposizione: 1 Vandelli, 22 Paparesta, 6 Dipinto, 13 Lacassia, 19 Bubas, 21 Nunzella, 24 Gaeta, 25 Pelliccia, 29 Alberti, 30 Bonavolontà. Allenatore: Ginestra.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 33 Perrotta; 29 Almici (dal 75′ Lancini), 11 Dall’Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 23 Fella (dal 75′ Soleri), 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 17 Luperini, 27 Soleri, 31 Corona, 36 Mauthe, 54 Peretti, 79 Lancini. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Caldera (Como). Assistenti: Carrelli (Campobasso) – Catani (Fermo). Quarto Ufficiale: Palmieri (Conegliano).

MARCATORI: Brunori (26′), Almici (63′).

NOTE: Ammoniti: De Marino, De Rose, Almici, Pelagotti.



