Arriva l’ondata no Green Pass, Catania come Trieste: VIDEO

CATANIA – Arriva la seconda ondata no pass a Catania. Un corteo molto partecipato – gli organizzatori parlano di migliaia di partecipanti- si è svolto tra le vie del centro storico. Il secondo dopo meno di 24 ore. Una manifestazione organizzata dal movimento dei No Green Pass che a Catania si è riunita in un comitato.



“La manifestazione di oggi è organizzata da noi – commenta Nico Tarantino dell’Arca dell’Alleanza – da un anno e mezzo abbiamo iniziato ad unire i comitati spontanei, associazioni e movimenti per manifestare il dissenso attraverso le piazze e il corteo nelle strade. Noi vogliamo tutelare la Carta Costituzionale e i diritti umani fondamentali. Per noi questo governo sta manifestando la sua espressione dittatoriale attraverso il sistema sanitario. Noi diciamo no alla carta verde, sì alla libertà di scelta. Per noi il green pass non vale nulla, ma siamo fedeli alla Costituzione”.

I partecipanti hanno sfilato da via Umberto fino a piazza Roma dove si sono svolti diversi interventi. Anche sotto la pioggia. Noi non siamo contro qualcosa – hanno detto – ma a tutela delle libertà. Ed ovviamente chiediamo l’eliminazione di tutte le discriminazioni sociali che sono state introdotte”.





La maggior parte – come si può vedere dai video – non indossava la mascherina. Un comportamento che purtroppo mette in allarme visto che gli esperti annunciano la quarta ondata Covid. Dagli ospedali inoltre arrivano notizie di reparti già pieni.

LEGGI – TORNA IL RISCHIO ZONA GIALLA – ELENCO REGIONI

Guarda il video