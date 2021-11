Green Pass, corteo a Catania: migliaia senza mascherine VIDEO

CATANIA – Corteo a Catania durante la manifestazione organizzata dai No Green Pass. In migliaia hanno sfilato nel centro cittadino senza mascherine. Proprio in un momento in cui cresce il timore per l’arrivo della quarta ondata.

Il corteo sta attraversando la via Umberto, destinazione via Etnea. Previsti comizi

