Meteo, tempesta sulla Sardegna: fiume tra le case VIDEO

Forti piogge hanno colpito la Gallura, per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati con squadre ordinarie e soccorritori acquatici per prosciugamenti e la messa in sicurezza di aree interessate da piccole frane e smottamenti, trenta gli interventi effettuati. A causa degli allagamenti salvata una coppia di anziani signori in difficoltà nella loro abitazione a Porto Rotondo, altre quattro sono state soccorse ad Arzachena dopo esser rimaste bloccate nelle proprie auto. Guarda il video