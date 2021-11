La truffa delle auto, sequestrati i mezzi comprati in buona fede

PALERMO – Hanno comprato le auto certamente in buona fede e sono stati raggirati, ma nel frattempo le macchine sono finite sotto sequestro. Se continuassero a circolare ci sarebbe il rischio, in caso di vendita ad altri soggetti ignari, di dare seguito alla catena della truffa.

Si tratta, infatti, delle macchine prese a noleggio da Alessio Spiaggia, arrestato nei giorni scorsi dai finanzieri di Bagheria, che li avrebbe poi reimmatricolate con dei documenti falsi e rivendute.

Tutti i modelli di auto sequestrate

Questi i modelli: quattro Fiat Panda, quattro Audi Q2, dieci Jeep Renegade, una Citroen C3, una Wolkswagen Caddy, una Volkswagen T Roc, una Bmw Serie 1, una Bmw 320, una Bmw 420, una Bmw 512, una Opel Mokka, una Lancia Ypsilon, una Seat Ateca, una Wolkswagen Golf, uhna Maserati Levante, una Wolkswagen Polo, due Audi A1, una Audi A3, una Audi Q3., una Wolkswagen Tiguan.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Giacomo Brandini e Giorgia Spiri, nasce nel 2019 dalla querela del procuratore speciale di una società finanziaria. Si era accorto che quattro macchine prese a noleggio erano state rivendute.

L’agenzia di Misilmeri e San Cipirrello

Dietro le operazioni c’era sempre Spiaggia, titolare dell’agenzia “Elite Solutions”, con sede a Misilmeri e San Cipirrello. In breve tempo il fascicolo si è ingrossato fino a contenere oltre 50 pratiche di compravendita di macchine. Si è scoperto che Spiaggia avrebbe “rubato” l’identità di alcuni clienti che avevano chiesto una simulazione di finanziamento per intestargli le macchine e rivenderle subito dopo. Quando le finanziaria hanno iniziato a reclamare il pagamento delle rate è saltato il banco della truffa.

Ora le auto sono finite sotto sequestro per decisione del giudice per le indagini preliminari Cristina Lo Bue. Chi le ha comprate in buona fede non può guidarle. Altro che volante, tra le mani potrebbe restargli un pugno di mosche.



