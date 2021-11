Ricciardi: “Green pass solo a vaccinati e guariti”

“”Per la stagione invernale che ci costringe più al chiuso e a contatto con gli altri, bisognerebbe rivederne la concessione limitando le libertà legate al Green pass solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid“. A dichiararlo è Walter Ricciardi, consulente per l’emergenza covid del ministro della Salute, ai microfoni de Il Messaggero.

“Il tampone è il punto debole del sistema perché non assicura la protezione e la non trasmissione del virus, se non al 30 per cento. L’unico strumento di prevenzione – ha continuato Ricciardi – rimane il vaccino. Non è pensabile sostituire al vaccino che previene con il farmaco, che cura quando si è già contagiati”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI