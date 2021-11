Sacchi, plastica e materassi: tappeto di rifiuti in via Ballo VIDEO

CATANIA – Un tappeto di rifiuti in via Ballo a Catania. Ancora ci sono zone della città che non sono state ripulite. Un video, inviato da un lettore di LiveSicilia, immortala una vera e propria discarica a cielo aperto di almeno 150 metri. E tra sacchi e plastica ci sono anche buttati dei materassi. Buttare ingombranti è un segno di inciviltà che va oltre l’emergenza e il ritardo nella raccolta. “Sta mancando qualche postazione”, commenta Fabio Cantarella guardando il video. “l turno di sabato sta andando avanti senza sosta per ultimare – afferma l’assessore all’ecologia – Stiamo conferendo in discarica la raccolta di stanotte per poi riprendere fino alla fine”.

L’operazione di pulizia straordinaria in corso avviene in un momento delicato della servizio di raccolta. Infatti c’è stato il cambio appalto che prevede il porta a porta. Il consigliere Salvo Di Salvo, però, critica alcune scelte adottate. “É improrogabile, Catania deve adeguarsi agli standard della raccolta differenziata, questa è una questione che tutti noi condividiamo ma nel frattempo bisogna che vi sia un piano di informazione e formazione per i ciittadini per consentire loro in che modo bisogna differenziare senza creare residui indifferenziabili. È stata sbagliata la scelta dell’Amministrazione Comunale di rimuovere tutti i cassonetti in città bisognava informare, formare e fornire i cestini della differenziata e poi procedere alla rimozione dei cassonetti. Non è bastata la pulizia straordinaria di questi giorni in assenza di cassonetti Catania sarà nuovamente ricoperta da discariche a cielo aperto. Spero che si possa razionalmente porre attenzione a questa delicata emergenza rifiuti che la Città sta vivendo, di certo non sono rassicuranti le azioni intraprese dell’Amministrazione Comunale”.



