Cefalù, Simona Vicari prima candidata alla poltrona di sindaco

L'ex parlamentare di Forza Italia annuncia su Fb la sua candidatura per le elezioni che si svolgeranno nel 2022

CEFALU’ – Simona Vicari anticipa tutti e in un video post sul suo profilo facebook “Simona Vicari con Cefalù” annuncia ufficialmente la sua intenzione di essere candidata a sindaco della cittadina normanna.

In un panorama politico ancora incerto che vedrà il 2022 caratterizzato da importanti sfide elettorali tra comunali e regionali, si dovranno anche eleggere il Sindaco di Palermo e Catania per citarne due, oltre che a fine dello stesso anno, il Presidente della Regione e il Parlamento Regionale, la Vicari, come da lei stesso dichiarato nel video, raccoglie le istanze di numerosi cittadini e organizzazioni sociali e produttive e scioglie le riserve sulla sua candidatura, di cui si mormorava già da qualche settimana sui social.

“La nostra comunità necessita di una svolta innovativa e decisa che possa riportare Cefalù, una delle più importanti località turistiche della Sicilia, al livello regionale, nazionale e internazionale che merita”. Dalle sue parole emerge una grande apertura a tutte le forze politiche e socio-produttive del territorio“: nessuno sarà lasciato indietro ognuno con le proprie diversità, passioni, legittime aspirazioni sarà parte essenziale di un progetto innovativo e di rinascita per il governo della nostra città”.

Leggi notizie correlate • Cefalù, gli albergatori con Piscitello - La corsa verso le Amministrative

Sotto un astag #siamotutticefalu il dado è tratto e la sfida lanciata forte di alcuni primi sondaggi che la darebbero già sopra il 40% del consenso. “La mia è una candidatura della comunità e per la comunità nessuno sarà lasciato indietro, il contributo di tutti sarà essenziale per la rinascita economica e culturale del territorio” Ha così concluso la stessa Vicari.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI