Centrodestra: vertice senza scosse a Palermo

PALERMO – Una riunione fiume per definire il raggio di azione della coalizione. Il vertice del centrodestra riunito per discutere delle elezioni che si terranno a Palermo la primavera prossima non ha riservato particolari sorprese. I nomi sul piatto sono quelli della vigilia, alcuni presenti si limitano a fare trapelare poche informazioni per lo più generiche. “Siamo partiti dall’analizzare la situazione della città, a cominciare dai disservizi e dalla condizione di dissesto del comune di Palermo. Vogliamo raccontare la visione della città a partire dai punti programmatici”, si limita a raccontare a Live Sicilia uno dei protagonisti.

Le bocche per lo più rimangono cucite probabilmente anche a causa delle polemiche nate nei giorni scorsi. In una delle sale dell’hotel Politeama, prenotata ieri dalla Lega, si sono i coordinatori dei partiti coalizzati all’Ars a sostegno del governo Musumeci: Lega, Forza Italia, Diventerà Bellissima, FdI, Udc e autonomisti. Assenti come preannunciato nelle scorse ore gli uomini di Cantiere Popolare e la Dc di Cuffaro (non invitata alla riunione). Nelle prossime settimane sono in programma altri incontri per cementare la coalizione.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI