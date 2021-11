Cisl: “Noi i primi a denunciare anomalie nei conti del Comune”

“Abbiamo scritto pagine di comunicati stampa denunciando gli inganni in queste decisioni e negli accordi sottoscritti da tutti gli altri“

PALERMO – “Siamo stati i primi e i soli a denunciare anomalie nei conti del Comune. Ora pretendiamo di sapere la verità sulle risorse destinate al personale”. Lo dicono Margherita Amiri e Mario Basile, segretario provinciale e responsabile del dipartimento Enti locali della Cisl Fp Palermo Trapani riferendosi all’inchiesta della Procura sui conti del Comune di Palermo.

“Ci colpisce l’intercettazione riportata dagli organi di stampa circa i ‘soldi fittizi per giocare coi conti’ con l’obiettivo di generare false aspettative nel personale e di addossare le responsabilità di una bocciatura allo Stato’. Qualora fosse confermato quanto sta emergendo – hanno continuato i responsabili della Cisl -, saremmo in presenza di fatti e misfatti gravissimi compiuti sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini“.

“In totale solitudine – rimarcano Amiri e Basile – abbiamo inviato numerose note all’amministrazione cittadina, abbiamo rilasciato dichiarazioni a verbale, abbiamo scritto infinite pagine di comunicati stampa denunciando gli inganni in queste decisioni e negli accordi sottoscritti da tutti gli altri. La Cisl da anni punta il dito sulla mistificazione nei conti del personale, sulle stabilizzazioni a 13 ore del personale che prima lavorava a 25 ore, sull’utilizzo dei 55 milioni finanziati dallo Stato per il personale a tempo parziale, sui contratti decentrati del personale, sulle risorse destinate alle indennità e alla performance, sul prelievo delle economie delle risorse dei dipendenti che andavano in pensione senza mai investirlo sull’aumento delle ore del personale part-time, lasciando la dotazione organica sottodimensionata a scapito dei servizi da erogare ai cittadini“.



