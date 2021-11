Covid, gli Usa riaprono le frontiere: in Austria al via le restrizioni per i no vax

Cadono le restrizioni all’ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori internazionali introdotte nel 2020 a causa della pandemia. Come annunciato dalla Casa Bianca alla fine di ottobre, da oggi, si riaprono i confini per chi viene da Europa, Cina, India, Brasile e Sudafrica, sia per turismo che per motivi di studio o di lavoro. Bisognerà però essere pienamente vaccinati e testati (entro tre giorni dalla partenza).

Intanto, in Austria sono entrate in vigore da oggi le nuove regole che prevedono forti restrizioni alla vita sociale dei non vaccinati, Chi non ha effettuato la somministrazione del siero anti Covid, infatti, non può accedere a ristoranti, locali di intrattenimento, parrucchieri, hotel, eventi culturali e neanche agli impianti sciistici. La mascherina Ffp2 va indossata nei negozi, nei musei e nelle biblioteche. I trasgressori rischiano una multa di 500 euro, i gestori addirittura 3.600 euro.



