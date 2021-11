Quarta ondata Covid: chi sono i pazienti gravi a Palermo

Erano quattro, fino a qualche giorno fa, i ricoverati nel reparto di terapia intensiva Covid all’ospedale ‘Cervello’ di Palermo. Ora sono sette. Da un osservatorio parziale ma significativo giunge un segnale da tenere sott’occhio. Si parla di quarta ondata, anche se non si sa quali potranno essere gli effetti sui contagi e sugli ospedali visto che, per fortuna, molte persone sono vaccinate.

I ricoveri in terapia intensiva

Nell’Unità di rianimazione diretta dal dottore Baldo Renda, dei sette ricoverati, due sono vaccinati. I due vaccinati sono una persona anziana, una persona con gravissime comorbilità, con una vaccinazione risalente almeno a sei mesi fa. Dei cinque non vaccinati ricoverati il più giovane ha trentatré anni. “Bisogna accelerare con le terze dosi – dice il dottore Renda -. Abbiamo assistito per giorni a una riduzione dei ricoveri che adesso si è bloccata per una risalita al momento non preoccupante che va tenuta sotto controllo”.

Il dottore Baldo Renda

La quarta ondata

Si può parlare di quarta ondata. Come abbiamo già scritto, il responsabile dell’hub vaccinale della Fiera, il dottore Rosario Iacobucci, ha pubblicato un post su Facebook inequivocabile: “24 casi di positivi in un solo giorno al drive-in della Fiera del Mediterraneo non si vedevano da Agosto scorso. Tutto ciò richiede la massima attenzione da parte di tutti, facciamoci trovare preparati. Non abbiate paura, noi siamo lì, non ci siamo mai arresi. Benvenuta quarta ondata”. “La quarta è ondata epidemica è già in corso ma la possiamo ridurre. Possiamo far sì che sia un’ondina. Dipende da noi far sì che non diventi un’ondata impetuosa come in altri Paesi”. Così Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e medicina preventiva, già presidente dell’Istituto superiore di sanità e consigliere del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus, ai microfoni di SkyTg24.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI