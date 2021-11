Maltempo: crollano parti Torre del Baglio a Villagrazia Carini

CARINI – Alcune parti della Torre del Baglio di Villagrazia di Carini sono crollate a causa della pioggia che si è abbattuta in questi giorni sulla provincia di Palermo. Lo storico edificio si trova sul mare, tre anni fa era stato sequestrato dalla polizia municipale in seguito a precedenti crolli. A intervenire sono stati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la costruzione. L’immobile, chiamato anche Torre del Borgo Pescatore, ha un grande valore storico, si tratta di una costruzione del 1538 e fa parte del complesso dei beni del principe di Carini, Cesare La Grua. La zona è interamente transennata, anche per garantire l’incolumità pubblica. Il Comune ha un progetto di recupero e attende il via libera dalla soprintendenza.



