Marito no vax, minaccia moglie vaccinata: denunciato

Il marito è contrario al vaccino, la moglie e il figlio, invece, la pensano in maniera diversa. Questo ha causato delle discussioni in casa, come dimostrano i due decoder digitali ritrovati danneggiati dalle forze dell’ordine intervenute per riportare la calma. La vicenda è accaduta a Mirafiori nella casa della coppia.

Il marito da tempo denigrava la moglie in quanto vaccinata, opponendosi alla possibilità di far vaccinare anche il figlio. Lo stesso marito aveva riferito alla moglie di non volersi vaccinare, aggiungendo che si sarebbe licenziato per questo, intimando alla moglie di fare lo stesso per cambiare vita. La donna aveva tentato di farlo ragionare ma il marito era rimasto fermo nelle sue posizioni, aggiungendo che di li’ in avanti non le sarebbe stato più permesso uscire di casa per nessuna ragione.

La donna, probabilmente stanca delle discussioni, avrebbe chiesto al marito di lasciare l’abitazione e sistemarsi altrove. Il marito allora aveva dato in escandescenze, minacciando di spaccare tutto e di dare fuoco all’appartamento. Aveva afferrato un decoder e lo aveva scagliato a terra. Quando si è era reso conto che la moglie non aveva seguito il suo volere e non aveva inviato alcun messaggio al titolare per comunicare il proprio licenziamento aveva distrutto anche un secondo decoder. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Inoltre, è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa.



