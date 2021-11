Meteo, nubifragi tra Catania e Messina: allerta gialla e previsioni

L’allerta gialla emanata per oggi dalla prtoezione civile regionale trova conferma nei nubifragi che in queste ore stanno colpendo la zona orientale dell’Isola. Fortissime piogge nel Catanese e nel Messinese, province già provatissime dal ciclone ‘Apollo’ che negli scorsi giorni ha travolto parte della regione.

La mappa del maltempo

E le previsioni non sono delle migliori: temporali si sono già verificati nella notte anche nel Palermitano e in provincia di Agrigento. Forti precipitazioni sono previste dagli esperti anche nella giornata di oggi, LEGGI IL METEO AGGIORNATO PER LA SICILIA

