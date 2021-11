Palermo, addio a Pippo Ferrotti: l’uomo che amava il mare

“Cari amici di Pippo, oggi sono in grado soltanto di versare lacrime. Lo sto facendo soltanto perché so a quanti di voi teneva molto e lo sto facendo contrariamente ad alcune mie convinzioni riguardanti l’utilizzo di fb per cose così tremende e delicate”. Così, la moglie di Pippo Ferrotti, Vivetta Cammarata, ha annunciato la morte del marito sui social. Una notizia che ha scosso il mondo dello sport palermitano e i tanti che a Mondello lo avevano conosciuto per le manifestazioni sportive organizzate insieme al fratello gemello Pietro. “Lo abbiamo perso ed io sono morta con lui – scrive ancora la moglie -. La nostra vita insieme è stata meravigliosa, avevamo appena festeggiato 46 anni di matrimonio… una vita.. troppo lunga e intensa perché sia accettabile andare avanti… Era una bella persona con qualità infinite ma non sono qui a fare un elogio ma per ricordarlo a coloro che lo hanno amato”.

I messaggi di cordoglio

Ferrotti, 73 anni, era molto conosciuto e amato a Mondello: ideò le ‘Ferrottiadi’ negli anni Settanta e fu tra i fondatori del ‘Clubino del mare’, storico circolo della borgata marinara. In passato ha anche organizzato in città dei concorsi di bellezza. E’ morto in seguito ad un infarto. Decine i messaggi di cordoglio sui social, amici e conoscenti lo ricordano con affetto, soprattutto per la sua passione per il mare e lo sport. In tanti hanno manifestato la propria vicinanza anche al fratello: “Pietro, ti siamo vicino, un pezzo di storia di Palermo che se ne va”. “Pippo, uno sportivo da sempre, riposa in pace”. E ancora: “Non lo dimenticheremo mai. Una persona attiva, ricca di risorse. Sarà sempre nei nostri cuori”.

