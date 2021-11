Precari del Covid, infermieri in piazza: il sit-in a Palermo

Infermieri in piazza mercoledì 10 novembre. A comunicarlo è il sindacato Nursing Up Sicilia, che con una nota precisa: “Mercoledì 10 novembre, dalle 10:30 alle 12:30, indetto un sit-in presso l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, in piazza Ottavio Ziino a Palermo. In campo gli infermieri e tutte le figure professionali della Sanità, assunti per l’emergenza Covid-19 con la “dicitura extra ordinem”. LEGGI ANCHE: Sicilia, i precari del Covid. Un esercito di 7700 assunti

“Stabilizzare gli infermieri”

“Il motivo del sit-in – si legge – è la richiesta del Nursing Up Sicilia agli organi competenti regionali e nazionali affinché i professionisti siano stabilizzati o trasformati a tempo determinato in attesa di essere stabilizzati, anche per far fronte alla perenne quanto annosa carenza di personale negli organici di tutte le Asp, Aziende Ospedaliere e Policlinici della Sicilia e dell’ intero territorio nazionale, che grava sull’assistenza ai cittadini”.

